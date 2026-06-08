Elecciones en Perú: el empate técnico entre Sánchez y Fujimori podría durar hasta el 15 de julio

Las elecciones presidenciales en Perú se encuentran en un virtual “empate técnico” entre los candidatios Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, una paridad que podría durar hasta el próximo 15 de julio, día en que cierra el escrutinio definitivo con el conteo voto por voto.

Los boca de urna conocidos al término de la segunda vuelta electoral indicaban que la centroderechista Fujimori (hija del fallecido ex presidente Alberto Fujimori) marchaba al frente por menos de un punto sobre el centroizquierdista Sánchez (ex ministro del depuesto ex presidente Pedro Castillo).

Sin embargo, tras el cierre de los comicios un “conteo rápido” de la consultora Ipsos y Transparencia Internacional, indicó a última hora de ayer que Sánchez obtendría en 50,3 por ciento de los votos y Fujimori el 49,7 por ciento.

Desde Ipsos su presidente, Alfredo Torres, explicó que las cifras indican un "empate técnico" ya que la diferencia se encuentra dentro del margen de error del 1,9 por ciento. Anoche, el boca de urna, había dado un registro inverso, con la líder derechista adelante con 50,7 a 49,3%, también dentro del margen de error.

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Según se explicó desde Ipsos, el conteo rápido es una muestra estadística que se realiza sobre actas, en este caso más de 1.000, tanto en mesas del Perú como del extranjero, y por eso se considera más exacto que un boca de urna.

Comnocidas estas cifras, Sánchez afirmó ante sus seguidores que "recuperaremos el gobierno para el pueblo", pero desde el espacio político contrario Fujimori respondió que "nadie ha ganado en Perú", sostuvo que se deben contar el 100 por ciento de las actas y advirtió que "sería irresponsable", suponer una victoria a partir del conteo rápido.

Los resultados finales de las elecciones presidenciales, segpún pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, se conocerán el 15 del julio próximo, poco antes de la transferencia del mando en el país, prevista para el 28 de ese mismo mes, según lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó a periodistas que la proclamación de las cifras al cien por ciento se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.

“La proclamación (del vencedor) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos”, remarcó Rentería, vocera del JNE antes de precisar que durante estas elecciones las actas con observaciones se han incrementado en más de un 50 % en relación a comicios anteriores. (NA)