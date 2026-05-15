Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el balotaje

Un mes después de las elecciones presidenciales del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú terminó de contabilizar el 100% los votos de la primera vuelta y definió a los dos candidatos que se enfrentarán en el balotaje del 7 de junio: la conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Si bien el conteo terminó este viernes y los datos ya están disponibles en la web del organismo, el Tribunal Electoral de Perú informó que recién el domingo proclamará a los dos candidatos de manera oficial. A pesar de la demora, ambos se mostraban seguros de haber superado la primera vuelta desde hace semanas.

Según las cifras oficiales, Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el primer lugar con apenas 17,18% de los votos. En una definición ajustada, Sánchez (Juntos por el Perú) se quedó con el segundo lugar al alcanzar el 12,03%, apenas por encima del 11,9% que consiguió Rafael López Aliaga.

El escrutinio final reveló una alta fragmentación: en la primera vuelta, más del 70% de los peruanos no votaron por ninguno de los candidatos que se disputarán la presidencia.

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La hija del expresidente peruano Alberto Fujimori buscará llegar al Ejecutivo; es la cuarta vez que lo intenta. Propone un programa basado en tres ejes: orden, crecimiento económico y desarrollo social. Plantea reforzar la seguridad, combatir la corrupción, reducir el déficit fiscal y ampliar programas sociales.

Por su parte, Sánchez representa a la izquierda e impulsa una reforma estructural del país. Propone una nueva Constitución, mayor intervención del Estado en sectores estratégicos y el indulto al exmandatario Pedro Castillo.

El proceso electoral se da tras la salida anticipada del expresidente José Jerí, quien asumió en octubre de 2025 pero fue destituido en febrero de este año en medio de denuncias por presuntas irregularidades y tráfico de influencias en el caso conocido como "Chifagate".

esde entonces, el país es conducido de manera interina por José María Balcázar hasta la asunción del nuevo mandatario, prevista para el 28 de julio. En la última década, Perú tuvo ocho presidentes y ninguno logró completar su mandato, reflejo de un sistema político debilitado y en constante tensión. (C5N)