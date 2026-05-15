Trump aseguró que alcanzó "acuerdos comerciales fantásticos" con China

Xi Jinping y Donald Trump llevaron adelante una reunión estratégica en China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que alcanzó "acuerdos comerciales fantásticos" con su par chino, Xi Jinping, tras una nueva reunión bilateral realizada en Beijing.

"Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países", afirmó Trump, luego de la cumbre desarrollada en el complejo gubernamental de Zhongnanhai.

El mandatario republicano sostuvo además que ambos gobiernos lograron resolver "muchos problemas diferentes" vinculados al comercio y la cooperación bilateral.

China confirmó que ambos líderes alcanzaron "nuevos consensos" sobre comercio, política internacional y cooperación estratégica.

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Desde la Cancillería china señalaron que Xi y Trump acordaron impulsar una relación de "estabilidad estratégica constructiva" entre las dos mayores economías del mundo.

Las delegaciones de China y Estados Unidos, durante el encuentro bilateral

La reunión también incluyó conversaciones sobre Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Trump aseguró que tanto Washington como Beijing coinciden en que Irán "no debe tener nunca armas nucleares" y respaldaron la reapertura de las rutas marítimas en Medio Oriente.

Durante la cumbre también se discutieron acuerdos vinculados con exportaciones agrícolas, energía, inteligencia artificial y posibles compras chinas de aviones fabricados por Boeing.

Desde Beijing indicaron además que ambos mandatarios acordaron reforzar la comunicación y la coordinación en temas regionales e internacionales para mantener una relación bilateral "estable y sostenible". (NA)