Trump y Xi Jinping se reunieron en Beijing y hablaron de un “futuro fantástico” entre EE.UU. y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este miércoles (jueves, hora argentina) con su par chino, Xi Jinping, en lo que representa la primera visita del mandatario estadounidense al territorio asiático desde 2017.

La cumbre se llevó a cabo en el Gran Salón del Pueblo, situado en uno de los extremos de la plaza de Tiananmén, en el corazón de la capital china, Beijing. Durante la ceremonia de bienvenida, Trump saludó uno por uno a los funcionarios chinos y estadounidenses que lo recibían.

Los dirigentes caminaron por una alfombra roja, con soldados uniformados y niños vitoreando con banderas de ambos países a sus costados. Luego ingresaron a la sala de conferencias del edificio junto a sus delegaciones y dieron inicio a las conversaciones bilaterales, en las cuales abordaron varios temas como el comercio y la tecnología, además de la guerra con Irán.

Durante el inicio de la reunión en el interior del histórico recinto, Xi le dio la bienvenida a su homólogo republicano y destacó la relación entre ambas superpotencias: “Siempre creí que nuestros dos países tienen más intereses comunes que diferencias. El éxito de uno es una oportunidad para el otro, y una relación bilateral estable es buena para el mundo”.

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Por su parte, Trump aseguró que mantiene una gran relación con Xi y que tendrán un “futuro fantástico” juntos. Además, sostuvo: “Es un honor estar con usted, es un honor ser su amigo, y la relación entre Estados Unidos y China va a ser mejor que nunca”.

En ese sentido, destacó la facilidad con la que resolvían conflictos entre ambos países: “Tú me llamabas y yo te llamaba. Y cada vez que había un problema, aunque la gente no lo supiera, lo resolvíamos muy rápido”.

El mandatario estadounidense estará tres días en Beijing, acompañado de figuras de primer nivel como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el magnate Elon Musk, dueño de Tesla. En su delegación también está la asistencia de otros líderes de la industria tecnológica como Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Tim Cook, en representación de Apple.

Durante las conversaciones se espera que consoliden una tregua comercial estratégica entre ambas potencias mundiales. “Hoy están aquí para presentar sus respetos a usted y a China, y esperan con interés comerciar y hacer negocios. Será totalmente recíproco de parte de Estados Unidos”, expresó Trump refiriéndose a la presencia de los empresarios. (TN)