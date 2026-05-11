Xi y Trump discutirán las relaciones bilaterales, la paz mundial y el desarrollo

El presidente de China, Xi Jinping, y su par de los Estados Unidos, Donald Trump, mantendrán un profundo intercambio de opiniones sobre temas clave relacionados con las relaciones entre ambos países, así como con la paz y el desarrollo mundiales, declaró este lunes en Pekín el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun.

Guo formuló estas declaraciones durante una rueda de prensa habitual al ser preguntado sobre la próxima visita de Estado de Trump a China, prevista del 13 al 15 de mayo, que será la primera visita de un presidente estadounidense a China en nueve años.

China está dispuesta a colaborar con Estados Unidos en un espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo para ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e infundir mayor estabilidad y certidumbre en un mundo turbulento y cambiante, afirmó Guo.

Algunos medios internacionales complementaron esta información de Xinhua indicando que el presidente de los Estados Unidos “presionará“ por Irán. (NA)