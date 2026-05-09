Putin aseguró que la guerra en Ucrania “se acerca a su fin”

En un sábado cargado de simbolismo político y militar en Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo que la guerra en Ucrania “se acerca a su fin”, apenas un día después de que Estados Unidos confirmara el inicio de un alto el fuego de tres días entre las fuerzas rusas y ucranianas.

El mandatario realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa en el Kremlin, luego de encabezar el tradicional desfile por el Día de la Victoria en la Plaza Roja, una de las fechas más relevantes para el nacionalismo ruso.

Allí, además de referirse al escenario bélico en Europa del Este, el mandatario volvió a posicionar a Moscú como un posible mediador en la creciente tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Putin afirmó que Rusia continúa dispuesta a participar en negociaciones con la Unión Europea y recordó que, según dijo, su gobierno “nunca rechazó el diálogo” con el bloque continental. Incluso mencionó que vería con buenos ojos la participación del excanciller alemán Gerhard Schröder como posible interlocutor en futuras conversaciones diplomáticas.

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En relación con la guerra en Ucrania, el líder del Kremlin aseguró que todavía espera una respuesta oficial de Kiev a la propuesta impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump sobre el intercambio de prisioneros. Según explicó, hasta el momento Moscú no recibió ninguna confirmación formal de parte del gobierno ucraniano.

“Estamos aguardando la respuesta de Ucrania a la iniciativa del presidente estadounidense. Lamentablemente, todavía no llegó”, expresó Putin ante periodistas rusos e internacionales.

El presidente ruso también se refirió a otro tema sensible para la región: la posibilidad de que Armenia avance hacia una integración con la Unión Europea. En ese contexto, consideró que lo más apropiado sería convocar a un referéndum para conocer la voluntad popular de los ciudadanos armenios.

“Sería completamente lógico consultar a la población. A partir de esa decisión, nosotros también tomaremos nuestras determinaciones”, señaló el mandatario, en referencia a un país históricamente aliado de Moscú en el Cáucaso.

Otro de los ejes centrales de la conferencia fue la escalada del conflicto en Medio Oriente, a tres meses del inicio de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán. Putin reiteró una propuesta que Rusia viene impulsando desde hace tiempo: almacenar en territorio ruso el uranio enriquecido iraní como forma de generar confianza y facilitar una salida diplomática al conflicto nuclear.

“Nuestra oferta sigue vigente y creemos que es una buena alternativa”, remarcó el jefe del Kremlin. Según explicó, Teherán podría trasladar el material nuclear a “un país amigo”, en referencia a Rusia, mientras avanzan las negociaciones internacionales.

Putin recordó además que Moscú ya había almacenado uranio iraní en 2015, durante el período de vigencia del acuerdo nuclear impulsado por las potencias occidentales, antes de que Washington endureciera nuevamente su postura frente a Irán.

“Lo importante es reducir la tensión. Si el nivel de confrontación aumenta, todos terminarán perdiendo”, advirtió el mandatario. (TN)