Tragedia en Denver: una persona murió succionada por el motor de un avión

Una persona murió en el acto tras ser succionada por las turbinas de un avión de Frontier Airlines que iniciaba su maniobra de despegue en el Aeropuerto Internacional de Denver.

El trágico percance ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 23:19 hora local, cuando el vuelo 4345 con destino a Los Ángeles debió detenerse de emergencia al reportar el impacto contra un peatón no identificado en la pista de aterrizaje.

En un audio filtrado de la comunicación con la torre de control, el piloto advirtió con urgencia: "Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor. Había una persona caminando por la pista".

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De acuerdo a la información suministrada por fuentes oficiales, la víctima fue atropellada por la aeronave y posteriormente resultó parcialmente succionada por uno de los motores del Airbus A321neo, lo que provocó fuego y la presencia de humo en la cabina.

Los 224 pasajeros y siete tripulantes fueron evacuados de manera segura mediante toboganes de emergencia y trasladados en autobús hacia la terminal.

Como saldo del incidente, se confirmaron 12 pasajeros heridos, de los cuales cinco requirieron ser trasladados a hospitales de la zona.

Por su parte, la aerolínea emitió un comunicado manifestando estar "profundamente consternados por este suceso" y aseguró estar recopilando información en coordinación con las autoridades de seguridad.

El Secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, brindó precisiones sobre el hecho al confirmar que un intruso violó deliberadamente el perímetro de seguridad.

Según explicó el funcionario, el sujeto "escaló deliberadamente una cerca perimetral y corrió hacia una pista de despegue" antes de ser golpeado por la nave a gran velocidad. Mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inicia la investigación para determinar cómo se produjo la brecha de seguridad, la pista 17L permanecerá cerrada.

Este suceso remite al antecedente ocurrido en julio de 2025 en Italia, donde un hombre llamado Andrea Russo falleció bajo circunstancias similares tras ingresar a una zona restringida del aeropuerto de Milán. (N/A)