Delcy Rodríguez rechaza comentario de Trump de que Venezuela se convierta en otro estado de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó el lunes un comentario del mandatario estadounidense, Donald Trump, respecto de que el país latinoamericano pueda convertirse en otro estado de EE. UU.

Trump le comentó a Fox News que evalúa “seriamente” convertir a Venezuela en un estado más de Estados Unidos, según dijo el periodista de Fox News John Roberts, tras una conversación con el mandatario.

“Está considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país porque los venezolanos lo aman”, indicó Roberts a través de sus redes sociales.

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En la conversación, el mandatario insistió que Venezuela posee “40 billones de dólares en petróleo”, una afirmación que volvió a colocar sobre la mesa el interés estratégico de Washington en los recursos energéticos venezolanos.

Las declaraciones provocaron una rápida reacción desde Caracas. Rodríguez rechazó categóricamente cualquier posibilidad de anexión a Estados Unidos y defendió la soberanía venezolana en declaraciones brindadas en La Haya.

“Eso no está planeado. Jamás lo estaría, porque si hay algo que tenemos los venezolanos, es amor por nuestro proceso de independencia”, dijo Rodríguez.

Rodríguez afirmó que Trump “sabe que hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación”, y agregó que la diplomacia sigue siendo el camino a seguir.

“Seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia, una historia que es la gloria de los hombres y mujeres que dieron su vida para que pudiéramos convertirnos no en una colonia, sino en un país libre”, concluyó.