China y Estados Unidos refuerzan el diálogo económico con un encuentro en Corea

Las delegaciones de China y Estados Unidos mantuvieron este miércoles en la República de Corea intercambios francos, profundos y constructivos sobre cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo, así como sobre la ampliación de la cooperación práctica.

El viceprimer ministro chino He Lifeng, también principal representante de China en los asuntos económicos y comerciales con Estados Unidos, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, encabezaron las consultas.

Guiadas por el importante consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países, las dos partes se adhirieron a los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio mutuo.

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Se reunieron en un aeropuerto

Todo esto aconteció previamente al inicio de la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump a China, la primera de un primer mandatario de la nación norteamericana en casi nueve años, explica un informe de Xinhua.

El inicio de las consultas sobre asuntos económicos y comerciales se produjo en el Aeropuerto Internacional de Incheon, República de Corea.