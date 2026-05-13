China y Estados Unidos refuerzan el diálogo económico con un encuentro en Corea
En la antesala del viaje de Trump a la nación asiática, el viceprimer ministro chino y Scott Bessent dialogaron sobre el consenso alcanzado por ambos presidentes.
Las delegaciones de China y Estados Unidos mantuvieron este miércoles en la República de Corea intercambios francos, profundos y constructivos sobre cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo, así como sobre la ampliación de la cooperación práctica.
El viceprimer ministro chino He Lifeng, también principal representante de China en los asuntos económicos y comerciales con Estados Unidos, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, encabezaron las consultas.
Guiadas por el importante consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambos países, las dos partes se adhirieron a los principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de beneficio mutuo.
Se reunieron en un aeropuerto
Todo esto aconteció previamente al inicio de la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump a China, la primera de un primer mandatario de la nación norteamericana en casi nueve años, explica un informe de Xinhua.
El inicio de las consultas sobre asuntos económicos y comerciales se produjo en el Aeropuerto Internacional de Incheon, República de Corea.