“Sería fantástico que se reunieran”, dijo Trump sobre Zelenski y Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que Washington acoge con satisfacción la posibilidad de que se celebren conversaciones directas entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, e instó a ambos a llegar a acuerdos para poner fin al conflicto que dura ya varios años.

"Me alegro de que quizá estén hablando de reunirse", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca, refiriéndose a una carta abierta en la que Zelenski proponía conversaciones directas con Putin.

"Creo que sería fantástico que se reunieran. Deberían hacerlo. Resuélvanlo. Ambos van a hacer concesiones, sugerí esas concesiones y (...) hemos tenido mucho que ver en ello", afirmó Trump.

El presidente estadounidense se negó a revelar qué concesiones acordaron hacer los líderes para poner fin al conflicto. Este jueves por la mañana, Zelenski instó a Putin a entablar conversaciones directas para poner fin a la guerra, argumentando que la lucha prolongada estaba afectando a los recursos de Rusia y su posición internacional.

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"Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante conversaciones directas entre nosotros y usted. Propongo una reunión", afirmó Zelenski en la carta abierta a Putin publicada en la página web de la Presidencia ucraniana.

"Zelenski puede venir a Moscú en cualquier momento si desea mantener conversaciones", señaló este mismo jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. "El presidente Putin ha dicho que, si Zelenski quiere hablar, puede venir a Moscú", añadió Peskov. (NA)