“Sería fantástico que se reunieran”, dijo Trump sobre Zelenski y Putin
El presidente estadounidense celebró la posibilidad de un posible para terminar con la guerra en Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que Washington acoge con satisfacción la posibilidad de que se celebren conversaciones directas entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, e instó a ambos a llegar a acuerdos para poner fin al conflicto que dura ya varios años.
"Me alegro de que quizá estén hablando de reunirse", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca, refiriéndose a una carta abierta en la que Zelenski proponía conversaciones directas con Putin.
"Creo que sería fantástico que se reunieran. Deberían hacerlo. Resuélvanlo. Ambos van a hacer concesiones, sugerí esas concesiones y (...) hemos tenido mucho que ver en ello", afirmó Trump.
El presidente estadounidense se negó a revelar qué concesiones acordaron hacer los líderes para poner fin al conflicto. Este jueves por la mañana, Zelenski instó a Putin a entablar conversaciones directas para poner fin a la guerra, argumentando que la lucha prolongada estaba afectando a los recursos de Rusia y su posición internacional.
"Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante conversaciones directas entre nosotros y usted. Propongo una reunión", afirmó Zelenski en la carta abierta a Putin publicada en la página web de la Presidencia ucraniana.
"Zelenski puede venir a Moscú en cualquier momento si desea mantener conversaciones", señaló este mismo jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. "El presidente Putin ha dicho que, si Zelenski quiere hablar, puede venir a Moscú", añadió Peskov. (NA)