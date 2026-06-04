Donald Trump se mostró abierto a la posibilidad de reunirse con el líder supremo de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaría abierto a reunirse con el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, si las dos partes llegan a un acuerdo de paz.

"No quiero reunirme con él, pero si lo hiciera, me sentiría honrado. Me gustaría ver si podemos lograr un acuerdo, pero si lo logramos, podría reunirme con él. No tendría problema con eso", dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca.

"Diría que no soy su persona favorita, pero dicho eso, es probable que él sea un profesional", aseveró Trump. "En algunos círculos, de hecho tiene una muy buena reputación", añadió.

Cuando se le preguntó si tal reunión podría realizarse en Estados Unidos, Trump respondió que "realmente no he sabido mucho al respecto. No lo sugerí, pero algunas personas lo han sugerido."

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Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había dicho el martes que cree que el nuevo líder supremo de Irán está vivo y está "involucrándose cada vez más" en las actuales conversaciones EEUU-Irán.

"Pienso que por ahí hay indicios de que está involucrándose cada vez más en algún nivel, aunque todas sus comunicaciones han sido por escrito y a través de intermediarios", dijo Rubio a los legisladores en una audiencia del Senado. (NA)