Un enfermero robó fentanilo en un hospital de EE. UU. y la inteligencia artificial no lo detectó

En Erlanger Baroness, el hospital más grande de Chattanooga, Tennessee, un enfermero anestesista logró desviar fentanilo, un opioide de alta potencia, durante meses sin ser detectado por Sentri7, el programa de inteligencia artificial (IA) utilizado en ese centro de salud para monitorear posibles desvíos de medicamentos.

Se trata de un caso que deja al descubierto los límites de la vigilancia sanitaria automatizada y que, según reportó el medio CBS News, ocurrió en 2025 pero no se había informado al respecto ya que "los centros sanitarios no están obligados a revelar la implementación de este tipo de software ni a informar de los fallos de funcionamiento".

Sentri7 es un software de control de medicamentos con IA diseñado para detectar la falta de fármacos con mayor rapidez que cualquier humano. Sin embargo, durante meses, el programa no activó las alarmas y pasó por alto la falta de medicamentos y otras "inconsistencias" que "deberían haber sido señaladas", según indica la orden del consejo de enfermería.

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Cómo se dieron cuenta

El personal de anestesia notó que un enfermero tenía dificultades para hablar y para mantenerse despierto mientras se encontraba de servicio en el centro quirúrgico, según una orden de consentimiento de la Junta de Enfermería de Tennessee

Tras ser sometido a prueba de drogas en los días siguientes, los resultados dieron positivo y el enfermero admitió que durante meses había robado y consumido el fentanilo sobrante de las cirugías, a veces a diario.

Finalmente ni el El hospital Erlanger Baroness ni Wolters Kluwer, la empresa tecnológica holandesa responsable de Sentri7, quisieron responder preguntas sobre el hecho.

Desvío de medicamentos en Estados Unidos

El desvío de medicamentos es un problema generalizado en los centros médicos de Estados Unidos. Puede ocasionar que los pacientes no reciban su medicación o que reciban medicamentos contaminados.

Se estima que hasta el 15 % de todos los trabajadores sanitarios desvían medicamentos, al menos una vez, según la organización Healthcare Diversion Network. (NA)