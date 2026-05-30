Irán asegura que se mantienen el bloqueo en el estrecho de Ormuz, pese los dichos de Trump

A pesar de las afirmaciones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que él levantó el bloqueo naval en Irán, buques iraníes aún no pueden transitar a través del estrecho de Ormuz, informó este sábado la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Al citar a marineros iraníes, el informe explica que las restricciones se mantienen en vigor y que los buques continúan recibiendo amenazas de parte del Comando Central de Estados Unidos sobre no entrar al área.

Trump escribió el viernes en una publicación en su red social Truth Social que el bloqueo naval estadounidense "ahora será levantado".

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En la misma publicación, Trump expuso las condiciones para un posible acuerdo con Irán y mencionó que Teherán debe acceder a nunca obtener armas nucleares.

Agrega que el estrecho de Ormuz debe ser "inmediatamente abierto", sin restringir la navegación en ambas direcciones, y que cualquier mina en el agua será removida.

Trump también comentó que las reservas de uranio enriquecido de Irán serían localizadas, en coordinación con Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica, para luego ser destruidas.

Por su parte, Irán afirma que los aviones nucleares no son parte de la etapa actual de conversaciones.

Irán intensificó su control sobre el estrecho de Ormuz a partir del 28 de febrero, cuando restringió el tránsito de embarcaciones pertenecientes o afiliadas a Israel y Estados Unidos después de los ataques conjuntos en territorio iraní.

Estados Unidos también ha impuesto restricciones navales en el estrecho, lo que limita el tránsito desde o hacia puertos iraníes. (N/A)