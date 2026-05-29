Trump analiza un borrador de acuerdo con Irán para lograr una tregua en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para intentar poner fin a varios meses de conflicto en Medio Oriente, aunque el entendimiento todavía debe ser revisado por el presidente Donald Trump y las autoridades de Teherán.

El borrador contempla una serie de condiciones consideradas fundamentales para consolidar el alto el fuego vigente y avanzar hacia una negociación más amplia que permita reducir las tensiones en una de las regiones más inestables del mundo.

La posibilidad de un acuerdo surge en un contexto complejo, marcado por nuevos intercambios de drones y misiles entre fuerzas estadounidenses e iraníes, episodios que volvieron a poner en evidencia la fragilidad de la tregua alcanzada durante abril.

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que existe un acuerdo marco “multifacético” que todavía debe ser evaluado por Trump. El funcionario aseguró, además, que el mandatario no aceptará un entendimiento que no contemple determinadas condiciones estratégicas.

Mientras continúan las conversaciones, Washington mantiene la presión económica sobre Teherán y sostiene que cualquier acuerdo deberá incluir compromisos concretos en materia nuclear, energética y de seguridad regional.

Las 10 claves del borrador que analizan Estados Unidos e Irán