Zelenski propuso una reunión “cara a cara” con Putin para “poner fin” a la guerra

El primer ministro ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso el jueves una reunión cara a cara con el presidente ruso, Vladímir Putin, en una inusual carta abierta, poco después de que el jefe del Kremlin admitiera que Moscú necesitaba reforzar sus defensas aéreas en medio de una serie de ataques ucranianos.

“El presidente Putin dijo que si Zelenski quiere dialogar, puede venir a Moscú y hacerlo”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tras la publicación de la carta.

“Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un diálogo directo entre nosotros y ustedes. Propongo una reunión”, dijo Zelenski en la carta, reportó el sitio RFI y supo la Agencia Noticias Argentinas. “Propongo fijar una fecha clara para dicha reunión”, agregó.

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“Ucrania está dispuesta a un alto el fuego total durante el tiempo que duren las negociaciones”, añadió el mandatario ucraniano.

Zelenski publicó la carta un día después de que drones ucranianos atacaran San Petersburgo, la ciudad natal de Putin que acoge esta semana un importante foro económico internacional.

El mandatario ucraniano ha pedido reiteradamente una reunión con Putin, afirmando que solo las conversaciones cara a cara darán como resultado un acuerdo sobre el territorio. Los mensajes directos de Zelenski al líder ruso son poco frecuentes.

Rusia, que invadió el país en 2022, ha exigido que Ucrania se retire de la región oriental del Donbás —gran parte de la cual aún está bajo el control del ejército de Kiev— como condición previa para las conversaciones de paz.

Putin ha declarado que sólo se reunirá con Zelenski para ultimar un acuerdo ya pactado, rechazando las peticiones de reunirse antes de esa fecha.

Reforzar las defensas aéreas

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques de represalia de largo alcance contra objetivos militares y energéticos rusos, ataques que considera una respuesta justa a los bombardeos nocturnos del ejército ruso.

“Si usted personalmente no llega a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia”, dijo Zelensky en la carta.

Putin elogió el jueves los logros de sus fuerzas en el campo de batalla ante la creciente confianza en Ucrania.

Cuando se le preguntó si la ofensiva rusa contra Ucrania se había convertido en un “desastre estratégico”, Putin dijo que Rusia estaba “avanzando a lo largo de toda la línea de contacto”.

“Estamos absolutamente preparados y dispuestos a llegar a un acuerdo con Ucrania por medios pacíficos”, añadió.

El ritmo de avance de Rusia se ha ralentizado desde finales de 2025, y datos recientes muestran que Ucrania ha recuperado terreno frente a Rusia.

Según un análisis de datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) realizado por la AFP, Ucrania recuperó más territorio del que perdió ante las fuerzas rusas en mayo por segundo mes consecutivo, continúa el informe de RFI. (NA)