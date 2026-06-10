ABSA continúa con los trabajos en el macrocentro de la ciudad

El servicio de Aguas Bonaerenses informó que continúan las tareas en la red de agua del macrocentro de la ciudad este jueves 10 de junio.

Aguas Bonaerenses informa que mañana, jueves 11, se realizarán trabajos programados en dos sectores del macrocentro, en el marco de las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

Un de las intervenciones tendrá lugar en calle Sixto Laspiur entre Gorriti y Rondeau, mientras que la otra corresponde a los trabajos previstos para hoy, que debieron programarse para mañana, en calle Moreno entre 9 de Julio y Almafuerte.

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Estas tareas de empalmes de nuevos conductos en la zona de recambio, afectarán a los usuarios de la zona aledaña, y se han organizado para esta semana aprovechando la merma de presión en esos sectores por la intervención del Acueducto Brandsen.

Por todo lo descrito, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.