Detuvieron a un hombre en la plaza Rivadavia con celulares de dudosa procedencia

Un hombre de 57 años fue detenido esta tarde en el centro bahiense, luego de un operativo cerrojo en el interior de la Plaza Rivadavia. La aprehensión estuvo a cargo del personal de la Policía Local.

El episodio se registró alrededor de las 16.20, en momentos en que los efectivos realizaban una recorrida preventiva por el sector. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó evadir la identificación y darse a la fuga. Tras un breve forcejeo, fue reducido por los uniformados y quedó imputado por el delito de resistencia a la autoridad.

Durante la requisa de rigor, el personal policial halló entre las pertenencias del detenido elementos de valor de los cuales no pudo justificar su origen ni propiedad: un teléfono celular marca Samsung, un iPhone y un cargador portátil.

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Las actuaciones del caso fueron derivadas a la comisaría Primera. Desde la dependencia policial solicitaron que aquellos vecinos que hayan sufrido robos recientes o sospechen ser los damnificados, se acerquen a la sede de Berutti 650 para acreditar la propiedad de los dispositivos secuestrados.

En el caso ya toman intervención las fiscalías correspondientes en turno.