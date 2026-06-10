11 líneas de colectivos modificarán sus recorridos este jueves por un corte de calle en pleno centro

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El municipio informó que realizará un corte total de tránsito en calle Chiclana al 400, entre Lavalle-España y General Paz-Villarino, debido a la realización de una obra de reencarpetado asfáltico.

Por estos trabajos -que comenzarán a las 8.30 y se extenderán durante 48 horas- son 11 las líneas de colectivos que deberán modificar sus recorridos hasta la mañana del sábado.

Los cambios afectarán a las líneas 504, 505, 506, 507, 512, 513, 513EX, 514, 517, 519 y 521, precisaron desde la comuna, con el siguiente esquema:

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504 (Ingeniero White a Hospital Penna): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

505 (Noroeste a Rosendo López): circulará por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

506 (Villa Nocito a Villa Muñiz): circulará por Chiclana, Las Heras, Soler, Avenida Cerri y retomará su ruta habitual.

507 (Perú a Villa Harding Green): circulará por Las Heras, Soler, avenida Cerri y retomará su ruta habitual..

512 (Parque de la Ciudad a Barrio 5 de Abril): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

513 (Vieytes a Provincias Unidas): circulará por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

513EX (Parque de Mayo a Harding Green): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

514 (Maldonado a Coca Cola): circulará por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

517 (Parque de la Ciudad a Espora): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

519 (General Cerri a Bahía Blanca): circulará por Chiclana, España, Saavedra, Pedro Pico y retomará su ruta habitual.

521 (Bosque Alto/Conicet a Plaza Brown): circulará por Chiclana, Donado, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.