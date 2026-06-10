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11 líneas de colectivos modificarán sus recorridos este jueves por un corte de calle en pleno centro

La interrupción vehicular se extenderá por 48 horas debido a tareas de reencarpetado asfáltico. Cuáles serán las modificaciones en el transporte público.

Archivo La Nueva.

El municipio informó que realizará un corte total de tránsito en calle Chiclana al 400, entre Lavalle-España y General Paz-Villarino, debido a la realización de una obra de reencarpetado asfáltico.

Por estos trabajos -que comenzarán a las 8.30 y se extenderán durante 48 horas- son 11 las líneas de colectivos que deberán modificar sus recorridos hasta la mañana del sábado.

Los cambios afectarán a las líneas 504, 505, 506, 507, 512, 513, 513EX, 514, 517, 519 y 521, precisaron desde la comuna, con el siguiente esquema:

504 (Ingeniero White a Hospital Penna): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

505 (Noroeste a Rosendo López): circulará por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

506 (Villa Nocito a Villa Muñiz): circulará por Chiclana, Las Heras, Soler, Avenida Cerri y retomará su ruta habitual.

507 (Perú a Villa Harding Green): circulará por Las Heras, Soler, avenida Cerri y retomará su ruta habitual..

512 (Parque de la Ciudad a Barrio 5 de Abril): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

513 (Vieytes a Provincias Unidas): circulará por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

513EX (Parque de Mayo a Harding Green): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

514 (Maldonado a Coca Cola): circulará por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

517 (Parque de la Ciudad a Espora): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

519 (General Cerri a Bahía Blanca): circulará por Chiclana, España, Saavedra, Pedro Pico y retomará su ruta habitual.

521 (Bosque Alto/Conicet a Plaza Brown): circulará por Chiclana, Donado, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

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