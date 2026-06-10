Atenas, que descendió en la cancha, logró mantenerse en la Liga Nacional

Atenas (Córdoba), que había descendido a la Liga Argentina tras perder la serie permanencia ante Argentino (Junín), se mantendrá en la máxima división tras acordar un acuerdo de negociación con Obras Sanitarias, que se desprendió de su plaza.

Sin tiempo que perder, Atenas confirmó a Leonardo Gutiérrez, quien regresará al club tras haber sido parte del último título en la temporada 2008-09 como jugador.

El comunicado de la Asociación de Clubes:

"La Asociación de Clubes informa la finalización del período establecido para la adquisición de la plaza de La Liga Nacional puesta en venta por el Club Obras, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VII "Venta de Franquicias" del Reglamento General de Competencias, en los Artículos 75 y siguientes.

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"En consecuencia, según el Artículo 80, se habilitó la instancia de libre negociación con el resto de las instituciones interesadas.

"En este marco, y a partir de la solicitud presentada por la Asociación Deportiva Atenas, la Mesa Directiva de la AdC autorizó el inicio de las negociaciones entre las partes. Como resultado de ese proceso, las instituciones alcanzaron un acuerdo para la transferencia de la plaza.

"De esta manera, la Asociación Deportiva Atenas adquirirá la plaza de La Liga Nacional perteneciente al Club Obras y participará de la temporada 2026/27 de la máxima categoría del básquet profesional argentino".