En un final con un marcado error administrativo, Los Andes se metió en cuartos de la LBB Bronce

Danzey fue la figura de Los Andes. Foto: archivo-La Nueva.

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Los Andes se convirtió en el último clasificado a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", tras vencer esta noche a Bella Vista, 72 a 70.

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De esta manera, el equipo puntaltense (8º) se enfrentará a Bahiense del Norte B, el Nº1 de la fase regular.

Los locales habían dominado en gran parte del juego, llegando a establecer una máxima de 15 (44-29) restando 5m30 para el cierre del segundo cuarto

De todos modos, el verde por momentos presionó lo llevó al error y respondió con un parcial de 25-8, que le permitió pasar al frente: 54-52.

Todo se hizo sumamente parejo, creciendo James Danzey en los rebotes y ofensivamente, aunque atrás padeciendo a Ray Inglera.

Con 10 segundos, el propio Inglera anotó un doble tras rompimiento y Bella Vista descontó a 1: 71-70.

Repuso el local y recibió falta Nehuen Guerrero, con seis segundos por jugar.

Falló el primer libre y convirtió el segundo: 72-70. Y ahí se presentó el error: antes de que Santiago Bertoni tomara la pelota para reponer del fondo, el reloj corrió 3 segundos y se detuvo.

Es decir, al momento de poner el balón en juego, de 6 segundos que iba a tener el equipo bahiense, se quedó con 3, por lo tanto el último lanzamiento Inglera ya lo hizo fuera de término.

Los Andes tuvo a Danzey como principal exponente, anotando 21 puntos (1-3 en t3, 7-9 en t2 y 4-4 en t1), más 12 rebotes.

También, Iván De Brakeleer aportó 15 puntos y 7 recobres, mientras que en el complemento tuvo un buen ingreso Agustín García Bambill (2-2 en t3 y 2-2 en t2).

En Bella Vista dos jugadores sobresalieron: Ray Inglera (26 puntos, con 0-1 en t3, 8-14 en t2 y 10-12 en t1) y Enzo Alesso (19 puntos, con 2-4 en t3, 6-9 en t2 y 1-5 en t1), más 5 asistencias y 5 rebotes. Y De Cascos fue importante en el momento que la visita pasó al frente 63 a 59.

Cómo sigue

Desde el próximo domingo se jugarán los cuartos, en series al mejor de tres: Bahiense B (1º)-Los Andes (8º), Barracas (2º)-Whitense (7º), Pellegrini (3º)-Sporting (6º) y Sportivo Bahiense B (4º)-Caza y Pesca (5º).

La síntesis del partido:

Los Andes (72): N. Guerrero (2), M. Murphy (4), I. De Brakeleer (15), J. Danzey (21), M. Varela (9), fi; G. Chávez, A. García Bambill (10), D. Heredia (5) y F. Herrera (6). DT: Enrique Moreno.

Bella Vista (70): S. Durando (5), B. Ciommo (4), T. De Cascos (7), R. Inglera (26), A. Alesso (19), fi; B. Ruesga (8) y S. Bertoni (1). DT: Pablo De Cascos.

Cuartos: Los Andes, 17-11; 33-23 y 52-44.

Árbitros: Horacio Sedán y Ariel Di Marco.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Serie: Los Andes, 2-1.