Para el personal civil contratado de la Armada

Representantes de la Asociación Personal Civil Jerárquico se reunieron con el Director de Sanidad de la Armada, capitán de navío Crisanto Diego González y con el Director de Personal de la Armada, contraalmirante Héctor Calafell.

APCJ había elevado un temario al Jefe de la Armada donde se señalaba que no se había equiparado al personal contratado con respecto al grado.

"Al día de la fecha hay dos avances para el personal contratado ya que se lo equiparó al personal de planta permanente en dos cuestiones. Por un lado, van a promocionar de manera automática en 1 grado aquellos contratados que cuenten con 36 meses de experiencia laboral. El pago va a ser retroactivo al mes de enero de 2026", se dijo desde el gremio.

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"El último progreso es que también los contratados van a poder solicitar al igual que el personal de planta permanente el cambio de agrupamiento a técnico, teniendo como formación académica título secundario y cumpliendo los requisitos que exige el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial. El cambio de agrupamiento no será automático, los agentes civiles deben solicitarlo mediante reclamo administrativo. Los miércoles, de 17 a 19, se encontrará en la sede de APCJ una de nuestras abogadas para asesorar y efectuar los reclamos a la gente de manera totalmente gratuita. Queremos resaltar que estas mejoras ya se venían dando para el personal de planta permanente", se agregó.

Y luego se expuso: "Fueron dos reuniones de trabajo altamente productivas ya que se expusieron además problemas puntuales que nos acercan a nuestra sede de APCJ los afiliados de los cuales algunos ya fueron resueltos. Desde APCJ se expresó la necesidad de avanzar de manera urgente con la promoción de nivel y el pago del tramo escalafonario pero estos temas deben tratarse antes en otra instancia. De las mejoras antes mecionadas todos reconocemos que no son suficientes porque los sueldos no alcanzan. Con el tema de pase a planta permanente sucede lo mismo, es una decisión de gobierno que escapa a la Armada y todos coincidimos en que el personal civil no ha sido prioridad para ningún gobierno. El personal continúa contratado por años y no hay una plena aplicación de la carrera y ya van transcurriendo 11 años. Tanto personal civil como personal militar actualmente están con una mala cobertura de la obra social y con sueldos por debajo de la línea de la pobreza en su gran mayoría".