Denunciaron el mal estado del camino "De los lecheros" y la falta de respuesta del Municipio

Productores rosaleños que ingresan a sus propiedades por el camino "De los lecheros" denunciaron el mal estado del trazado, situación que se sostiene desde hace meses, y la falta de respuestas por parte del Municipio.

"El camino sigue sin arreglo. Es un problema grave porque si llueve nuevamente no sé si se podrá pasar", dijo el productor agropecuario Esteban Cereijo.

"Es más -agregó- en la inundación anterior, donde se anegó completamente, tuve que abrir paso por el patio de mi casa para la gente que vive más atrás".

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Comentó que la calle siempre la mantuvo con una sola cuneta. "Pero ahora rompieron las dos cunetas y, por ende, hay agua de los dos lados. Esto día a día se está agravando. Hay que adivinar por dónde pasar para no romper los vehículos. Es un desastre".

"En la Municipalidad no nos atienden. Tengo los teléfonos del intendente y de dos o tres empleados. Llamo y no contestan. Voy, pido hablar con ellos, me atiende la secretaria y me dice que están ocupados. He estado esperando una o dos horas, pero no pasa nada, no dan bolilla", enfatizó.

Otra cuestión es que para el retiro de la hacienda, los camiones grandes no pueden ingresar hasta los campos, dijo Cereijo, "por lo que debemos llevar las jaulas hasta el camino principal".

También mencionó que días atrás se llevó a cabo una reunión, con la participación de más de 70 personas, desde donde se elevó una nota a la Municipalidad para saber "qué hacen con la plata que se recauda de la tasa".