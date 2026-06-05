La Armada homenajeó a los periodistas en vísperas del próximo 7 de junio

El Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada homenajeó a los periodistas en vísperas de su día, el próximo domingo 7 de junio.

Lo hizo mediante un encuentro llevado adelante este mediodía, en el Hotel de la Base Naval Puerto Belgrano.

Fue presidido por el contraalmirante José Alberto Martí Garro quien destacó la labor de los medios de prensa y remarcó, entre otros aspectos, la labor de la Armada como oportunidad de empleo para los jóvenes de la ciudad y la zona.

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A su turno, el locutor Néstor de la Iglesia agradeció en nombre de los presentes el gesto de las autoridades navales. "Cuando nos designan para hablar, habitualmente es por un cuestión de años transcurridos en la profesión. Yo agradezco que, en este caso, me hayan elegido por ser nativo de Punta Alta", dijo.