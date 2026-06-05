Abren las inscripciones para participar del desfile aniversario

Las instituciones de Coronel Rosales ya pueden inscribirse para participar del tradicional desfile cívico-militar que se realizará el próximo 2 de julio, en el marco de los festejos por el 128° aniversario de la fundación de Punta Alta.

La convocatoria fue anunciada por el Municipio de Coronel Rosales y está dirigida a entidades educativas, deportivas, culturales, sociales, comunitarias, fuerzas de seguridad y organizaciones intermedias del distrito que deseen formar parte de una de las actividades centrales de la celebración aniversario.

Cada año, el desfile reúne a cientos de vecinos y representantes de instituciones locales, convirtiéndose en uno de los momentos más convocantes de la fecha. La actividad busca reflejar el trabajo que desarrollan las distintas organizaciones de la comunidad y reconocer su aporte al crecimiento de la ciudad.

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Las entidades interesadas deberán completar el formulario de inscripción habilitado por el municipio. El plazo para anotarse permanecerá abierto hasta el 19 de junio.

Desde la comuna destacaron la importancia de la participación institucional en una jornada que tradicionalmente reúne a la comunidad para celebrar la historia, la identidad y el sentido de pertenencia de Punta Alta.

El formulario de inscripción se encuentra disponible en: https://forms.gle/omA46H8BPXUVUmb97