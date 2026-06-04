Charlas de seguridad vial en las escuelas primarias

La Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio de Coronel Rosales lleva adelante, durante los meses de junio y julio, un programa de charlas de Educación Vial y Seguridad en el Tránsito destinadas a alumnos de 4, 5 y 6 grado de todas las escuelas primarias del distrito.

La propuesta tiene como objetivo promover hábitos seguros en la vía pública, fomentar el respeto por las normas de tránsito y generar conciencia sobre la importancia de la responsabilidad individual y colectiva al momento de desplazarse por la ciudad.

A través de encuentros especialmente adaptados a las edades de los estudiantes, se abordan temas vinculados al comportamiento de peatones y ciclistas, la señalización vial, el uso de elementos de seguridad y las buenas prácticas para una convivencia responsable en el espacio público.

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Desde el área destacaron la importancia de trabajar estas temáticas desde edades tempranas, entendiendo que la educación vial constituye una herramienta fundamental para la prevención de accidentes y la construcción de una comunidad más segura.

La iniciativa alcanza a establecimientos educativos de todo el distrito y forma parte de las acciones que el Municipio impulsa para fortalecer la concientización y la formación ciudadana en materia de tránsito y seguridad vial, según se dijo desde el área de Prensa de la comunal local.