Charlas de seguridad vial en las escuelas primarias
El objetivo es fortalecer la concientización y la formación ciudadana
La Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio de Coronel Rosales lleva adelante, durante los meses de junio y julio, un programa de charlas de Educación Vial y Seguridad en el Tránsito destinadas a alumnos de 4, 5 y 6 grado de todas las escuelas primarias del distrito.
La propuesta tiene como objetivo promover hábitos seguros en la vía pública, fomentar el respeto por las normas de tránsito y generar conciencia sobre la importancia de la responsabilidad individual y colectiva al momento de desplazarse por la ciudad.
A través de encuentros especialmente adaptados a las edades de los estudiantes, se abordan temas vinculados al comportamiento de peatones y ciclistas, la señalización vial, el uso de elementos de seguridad y las buenas prácticas para una convivencia responsable en el espacio público.
Desde el área destacaron la importancia de trabajar estas temáticas desde edades tempranas, entendiendo que la educación vial constituye una herramienta fundamental para la prevención de accidentes y la construcción de una comunidad más segura.
La iniciativa alcanza a establecimientos educativos de todo el distrito y forma parte de las acciones que el Municipio impulsa para fortalecer la concientización y la formación ciudadana en materia de tránsito y seguridad vial, según se dijo desde el área de Prensa de la comunal local.