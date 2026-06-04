CAMARYA: "La inoperancia municipal frena el crecimiento de Punta Alta"

Desde la Cámara de Almacenes, Autoservicios, Minimercados, Rotiserías y Afines (CAMARYA) se expresó la profunda preocupación ante "los arbitrarios criterios y las reiteradas trabas burocráticas que aplica el Municipio de Coronel Rosales al momento de habilitar nuevos comercios".

"Asistimos con indignación a una doble vara inaceptable: mientras se permite que ciertos 'amigos' de la gestión abran sus puertas y trabajen con total liviandad sin los trámites concluidos, a aquellos emprendedores y comerciantes que expresan una mirada diferente se les imponen obstáculos interminables. Las reglas de juego deben ser iguales para todos; la discrecionalidad política no puede seguir regulando la actividad económica de nuestra ciudad", se dijo mediante un comunicado de esa organización, cuyo titular es el comerciante Daniel Acuña.

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"Estamos firmemente convencidos de que para que Punta Alta crezca es indispensable contar con un sistema de habilitaciones que sea justo, transparente y, por sobre todas las cosas, rápido. Hoy, la inoperancia de las oficinas municipales recae directamente sobre los hombros del vecino que decide apostar, invertir y generar empleo".

"Es inadmisible que las respuestas oficiales ante las demoras sean excusas tales como 'no tenemos vehículos para las inspecciones' o 'no contamos con personal suficiente'. El sector privado no puede, ni debe, financiar la ineficacia del Estado. Mientras el Municipio se escuda en pretextos, el comerciante sigue pagando alquileres costosos, ve como se licúa su inversión y se desgasta en una espera sin sentido. Lo único que está pidiendo es, simplemente, que lo dejen trabajar".

"Exigimos a las autoridades municipales una profunda revisión del sistema de habilitaciones, eliminando la burocracia innecesaria y garantizando un trato equitativo para todos los ciudadanos por igual. Simplificar los trámites no es un favor; es una obligación para fomentar el desarrollo de nuestra comunidad".