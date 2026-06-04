Multitudinaria adhesión a la marcha "Ni una menos" en Punta Alta

Una multitudinaria convocatoria tuvo ayer la marcha "Ni una menos" en Punta Alta, que se concentró en la esquina céntrica de Irigoyen y 25 de Mayo.

Allí, hubo diferentes oradoras representantes de organizaciones y autoconvocadas.

"A 11 años del primer grito de Ni una menos volvemos a las calles porque en nuestro país hay un femicidio cada 31 horas. En un país donde los femicidios aumentan, el Estado Nacional se retira de las políticas de prevención asistencia y protección", reclamaron.

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"No son tiempos de seguir obedeciendo, son momentos para juntarnos, seguir luchando y de preguntarnos ¿por qué de un plumazo nos arrebataron derechos cuando conseguirlos costaron vidas? Hay una gran responsabilidad ciudadana; Punta Alta es una de las ciudades donde más se votó a favor del gobierno que hoy nos elimina derechos", señaló Stella Maris Barraza, integrante del Movejupa.

"En el ámbito educativo, denunciamos que el Gobierno Nacional eliminó por decreto las jornadas Educar en igualdad, Prevención y erradicación de la violencia de género. Esta medida desmantela espacios claves para la prevención, reflexión y el debate colectivo en un escenario de recrudecimiento de las violencias de genero", detalló Claudia Introssi, referenta del SUTEBA local.

Luego, la movilización recorrió 25 de Mayo hasta Rivadavia y terminó en la plaza Belgrano.

Por la mañana también hubo una marcha convocada por Sororas Pehuen Co en la localidad balnearia rosaleña.

