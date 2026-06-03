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Punta Alta.

Dónde será la convocatoria a la marcha del 3J en Punta Alta

Reclaman ante la escalada de femicidios.

Punta Alta también se hará eco hoy de la movilización nacional 3J convocada por el colectivo Ni Una Menos. Será desde las 17, en Irigoyen y 25 de Mayo.

La marcha, que ya lleva 11 años, reclama además esta vez por los femicidios de las adolescentes Agostina Vega en Córdoba, y Dulce María Candia en Misiones.

Con el lema "Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos", reclama políticas contra la violencia de género y la escalada de femicidios, además de denunciar el contexto social y económico actual.
 

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