Celebraron los 125 años de la primera escuela puntaltense

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 1 "Leonardo Rosales" celebró ayer su 125º aniversario, con un acto en el SUM del colegio. El establecimiento de calle Curzi sin número, en el barrio Centenario, es la institución educativa puntaltense más antigua, fundada el 1º de junio de 1901.

"Cuántas personas habrán atravesado estos pasillos, cuantas infancias habrán descubierto aquí sus primeras letras, sus primeros amigos, sus primeros sueños, cuántos vecinos guardan en su corazón algún recuerdo ligado a esta escuela. Hablar de la Escuela 1 es hablar de la historia de Punta Alta", dijo en su alocución la directora Claudia Beratz.

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Durante el acto, el intendente municipal Rodrigo Aristimuño subrayó la tarea formativa y de contención que realiza la escuela, destacó su valor para la comunidad y pidió a los presentes defender la educación pública.

"Visitar una escuela es muestra de que todo el sistema trabaja con muchísimo amor. Mirando el futuro, hay que defender la educación pública, a los docentes, a los auxiliares, directivos e inspectores, que hacen un esfuerzo para estos chicos puedan aprender todos los días", dijo el jefe comunal.

También habló Silvia Taborda, exalumna y exdirectora de la Escuela 1, quien resaltó los buenos recuerdos que surgen al volver a la institución: "Ahí está su esencia, intacta, con el fiel compromiso con la escuela pública, con los valores y el bienestar, como los marcaron aquellos colaboradores y docentes del año 1901", dijo.

Estuvieron presentes autoridades educativas, funcionarios municipales, concejales y representantes de la Armada.

Además, representantes del Concejo Deliberante entregaron el Decreto de Interés Legislativo por el 125° aniversario de la Escuela 1 y se plantaron árboles en el patio del establecimiento.