El Municipio recibió medicamentos para reforzar la atención sanitaria

El Municipio de Coronel Rosales recibió el primer lote de medicamentos enviado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para abastecer a los centros de atención primaria y al Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta.

Según se informó oficialmente, el envío es para reforzar la atención sanitaria y garantizar la continuidad de tratamientos y controles médicos habituales en el distrito.

Entre los medicamentos incluidos figuran analgésicos, antibióticos, broncodilatadores y fármacos utilizados para patologías cardiovasculares, respiratorias y endocrinológicas. El listado contempla, entre otros, paracetamol, ibuprofeno, amoxicilina, cefalexina, salbutamol, levotiroxina, enalapril, atorvastatina, furosemida y sulfato ferroso.

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Desde la comuna aseguraron que la entrega se concreta "luego de la decisión del Gobierno Nacional de discontinuar el Programa Remediar, una política pública que durante más de 24 años garantizó el acceso a medicamentos esenciales en todo el país".

Agregaron que el stock recibido es para distribuir entre los distintos efectores locales para sostener el acceso a tratamientos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario público del distrito.