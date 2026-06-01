Piden que los inspectores de Tránsito reconozcan la licencia digital de conducir

El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó una iniciativa para que en los controles de tránsito en Coronel Rosales se reconozcan la validez de la licencia de conducir digital, la cédula vehicular y el seguro exhibidos a través de la aplicación Mi Argentina u otros canales oficiales.

El proyecto busca evitar multas a aquellos conductores que cuentan con la documentación en formato digital pero no portan la versión física.

Según aseguró el concejal Santiago Maidana, vecinos están siendo sancionados por mostrar sus credenciales desde la app, a pesar de que en otras jurisdicciones del país esa práctica ya está aceptada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Es preocupante el nivel de atraso que tiene Coronel Rosales”, dijo.

El proyecto también plantea la necesidad de modernizar los controles de tránsito municipales y capacitar al personal de fiscalización para priorizar la validación electrónica, evitando sanciones por cuestiones meramente formales.

“Es inaceptable el estancamiento que tiene nuestro distrito en muchos temas", agregó.