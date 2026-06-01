Denuncian pérdidas de agua potable desde hace meses

Desde hace meses, se registran dos pérdidas de agua que, según indicaron los propios vecinos, han sido denunciadas, pero la solución, evidentamente, no llega.

"No estamos hablando de agua servida, sino de agua potable que corre y corre por los cordones cuneta y se filtra por donde puede en el asfalto. Además, ha pasado tanto tiempo, que ya se producen olores propios de la suciedad que se junta por debajo", dijo uno de los frentistas.

Una de las pérdias se registra en Bernardo de Irigoyen al 1300. "No es nueva. Sino que ha ocurrido en otras ocasiones", indicaron.

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En este caso, el agua sale de un medidor ubicado en la vereda y sigue su curso por Sáenz Peña al 400, cruza hacia Rivadavia al 1200 y desemboca en el desagüe de Uriburu al 400.

La otra situación se advirtió en Buchardo al 600. "Por lo menos hace dos meses que estamos soportando esto. Pisamos y llevamos toda la suciedad a nuestras cosas, además de lo que se arrastra con las ruedas de los autos hacia los garajes", expresaron.