En Rosales se debatió la actualización de la Ley Provincial de Seguridad Pública

El Municipio de Coronel Rosales fue sede de una jornada de trabajo destinada al análisis y debate de propuestas para la actualización de la Ley Provincial N° 12.154 de Seguridad Pública.

La actividad contó con la participación de subsecretarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, intendentes y representantes de los distritos que integran la Sexta Sección Electoral, quienes compartieron experiencias, diagnósticos y aportes vinculados a los desafíos actuales en materia de seguridad.

Durante el encuentro se abordaron distintos ejes relacionados con el funcionamiento del sistema de seguridad pública provincial, promoviendo un espacio de intercambio entre los gobiernos locales y las autoridades provinciales con el objetivo de construir herramientas más eficientes y acordes a las realidades de cada comunidad.

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El intendente municipal Rodrigo Aristimuño destacó la importancia de que los municipios formen parte de estas instancias de discusión, aportando la experiencia cotidiana de quienes gestionan y trabajan diariamente en el territorio.

La actualización de la normativa busca adecuar las políticas de seguridad a los nuevos contextos sociales, tecnológicos y operativos, fortaleciendo la articulación entre la Provincia y los municipios para brindar mejores respuestas a los vecinos.

Desde el Municipio se valoró la realización de este encuentro en Coronel Rosales, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el diseño de políticas públicas que contribuyan a mejorar la seguridad y la calidad de vida de la comunidad.

El encuentro contó con la participación de los intendentes Matías Nebot (Saavedra), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), José Augusto Nobre Ferreira (Guaminí) y Jorge Apud (Adolfo Alsina), además de secretarios y responsables de Seguridad de distintos distritos de la Sexta Sección Electoral.

También estuvieron presentes los subsecretarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Andrés Escudero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial AMBA y Capital; Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior; y Solange Marcos, subsecretaria de Participación Ciudadana.