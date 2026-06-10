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Punta Alta.

Nuevo curso de manipulación de alimentos

Las inscripciones serán desde este jueves.

Imagen ilustrativa

Este jueves, a las 13, abrirá la inscripción para los cursos gratuitos de Manipulación de Alimentos ofrecidos por el Municipio.

Se emitirán carnets digitales oficiales como Entidad Capacitadora Nº 9 reconocida por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA). 

La capacitación abordará conceptos básicos de higiene en la producción, traslado, elaboración, empaque, depósito, conservación y expendio de alimentos.

La modalidad será autoasistida en la primera etapa y el examen final es presencial (fecha y hora a definir).

Las consultas se pueden realizar mediante rosalescursoalimentos@gmail.com.

Los cupos serán limitados y la inscripción se realizará a través de la página web del Municipio.

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