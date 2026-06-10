El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 11 de junio una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco y solado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será fresco, templándose, con viento leve del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, se presentará fresca con aumento de viento, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 12 grados.