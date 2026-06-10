El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 11 de junio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 11 de junio una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco y solado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo será fresco, templándose, con viento leve del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, se presentará fresca con aumento de viento, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 12 grados.