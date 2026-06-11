Los Knicks remontaron ¡29 puntos!, ganaron 107 a 106 y están 3-1 en la final de la NBA

El momento que vuela OG Anunoby para anotar el doble ganador.

En la remontada más épica en la historia de la NBA, los Knicks, que perdía por 29 puntos (habían visto anotar 14 triples en el primer tiempo a los Spurs), dieron vuelta el cuarto juego y vencieron 107 a 106.

De esta manera pasaron a liderar la serie 3-1 y el próximo sábado podrían consagrarse campeones de la NBA.

La gran figura resultó OG Anunoby, con 33 puntos (7-9 en triples, 3-6 en dobles y 6-6 en libres) más 4 rebotes, en 41 minutos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Claro que los neoyorquinos tuvieron también a un gran Jalen Brunson, autor de 36 puntos (3-7 en triples, 9-18 en dobles y 9-11 en libres), más 7 asistencias.

A falta de 53 segundos, Brunson anotó un tiro flotante en penetración y puso a los Knicks al frente por primera vez.

San Antonio respondió desde la línea con Stephon Castle, quien convirtió sus dos tiros libres y dejó el partido a un punto.

La jugada definitiva llegó a un segundo del final con OG Anunoby tomando el rebote ofensivo tras un lanzamiento de Brunson, decretando el marcador final a 1s02/10 del cierre.

Lo que resta

Juego 5: Sábado 13/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)

Juego 6: Martes 16/6 – New York vs. San Antonio – 21.30 (hora Argentina)*

Juego 7: Viernes 19/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)*