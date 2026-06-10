“Ahorramos en negro”: Adorni confirmó que presentó su Declaración Jurada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló que presentó su "declaración jurada" y atribuyó las acusaciones al "error de haber ahorrado en negro". En ese sentido, explicó que la presentación "vence el 31 de julio próximo" y él la entregó, al igual que con las presentaciones rectificadas de 2023 y 2024. "Tenía que demostrar que no era chorro", subrayó

"Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", indicó el jefe de Gabinete en declaraciones a un canal de televisión.

"Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos la suerte de ahorrar, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invetir fuerte en bticoins, alrededor de 200 mil dólares", reveló el funcionario.

Por otra parte, se quejó porque en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio "me condenaron mediáticamente", pero advirtió que "debía seguir los pasos judiciales". (NA)