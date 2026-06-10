Comodoro Py: el Consejo envió al Gobierno las ternas para cubrir cargos en un tribunal estratégico

El Consejo de la Magistratura aprobó por mayoría las ternas de candidatos para cubrir dos vacantes en la Sala I de la Cámara Federal porteña y las elevó al Poder Ejecutivo.

El avance marca el primer paso concreto hacia la renovación de un tribunal estratégico en causas de corrupción, que actualmente integran los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados mediante traslado en 2018.

Las ternas aprobadas incluyen, para la primera vocalía, a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. Para la segunda, figuran Julio César Di Giorgio, Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi, quien volvió a concursar por el cargo que ocupa.

La decisión final de los nombres que prosperarán las tiene, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y también el presidente de la Nación, Javier Milei.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Gobierno proyecta enviar los pliegos al Senado en julio para que los nuevos jueces puedan jurar en agosto. De forma paralela, el organismo aprobó otras ternas para cubrir vacantes en el fuero penal económico, entre ellas la del Juzgado N° 10, donde tramita la causa de evasión contra la AFA.

También para los juzgados federales de Corrientes y La Plata, en la Cámara Civil y Comercial Federal de la Capital y en varios tribunales federales de Santa Fe.

Firma final. Las designaciones tienen que ser avaladas por el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

La Cámara Federal porteña concentra expedientes de alto impacto institucional, entre ellos la causa Cuadernos y otras investigaciones por corrupción.

Su integración fue objeto de disputas desde que, en noviembre de 2020, la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi”, que estableció el carácter transitorio de los traslados de jueces y camaristas hasta tanto se complete el procedimiento constitucional de designación. Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados durante la gestión de Mauricio Macri con aval del Consejo de la Magistratura de entonces. (TN)