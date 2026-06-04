Villarruel cruzó a Patricia Bullrich: “Nos somete a este descontrol” por los pliegos en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a embestir contra la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la acusó de "someter a un descontrol" a la sesión del Senado por los cambios que quiere introducir sobre la cantidad de pliegos que se votarán en el recinto de sesiones.

Bullrich el miércoles dijo en la reunión de Labor Parlamentaria que el oficialismo quería debatir 50 pliegos pero hoy poco antes de iniciar la sesión se anunció que se tratarán los 73 dictámenes en condiciones de ser aprobados en la sesión que se realiza desde las 11.20.

"Bullrich nos somete a esta situación", aseguró Villarruel al ingresar a la Cámara alta, ya que en el inicio de la sesión no estuvo y la deliberación fue abierta por el presidente Provisional del Senado, Bartolome Abadala.

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"Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces no estamos juntando caramelos en un kiosco", disparó.

Agregó que "nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol".

Al ser consultada por los periodistas sobre su audiencia con la candidata a jueza Verónica Michelli vetada por el Gobierno Nacional, Villarruel dijo que "me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial, yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos”. (NA)