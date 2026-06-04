Causa Cuadernos: Lavagna dijo que había sobreprecios del 20 % en Vialidad durante el kirchnerismo

El exministro de Economía Roberto Lavagna declaró como testigo en el juicio por la Causa Cuadernos y afirmó que durante el kirchnerismo había sobreprecios del 20 por ciento en el área de Vialidad.

Así lo afirmó durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), quien fue funcionario durante la presidencia de Néstor Kirchner.

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