A un año de la condena a Cristina Kirchner, militantes se congregaron en la puerta de su domicilio

La Cámpora junto a otras organizaciones políticas y sociales realizaron actividades en la puerta del domicilio de Cristina Kirchner, al cumplirse un año de la condena que recibió la ex mandataria y que la obliga a pasar seis años en prisión domiciliaria.

La expresidenta salió al balcón a saludar a sus seguidores, sonriente y luciendo un saco verde y un jean. Incluso entonó el estribillo de la canción de Los Redonditos de Ricota, 'Jijiji', en alusión al recientemente fallecido cantante, Indio Solari, quien era amigo de la familia Kirchner.

En la puerta de la residencia, en San José 1111, barrio porteño de Constitución, la convocatoria consistió en "acompañar" a la actual titular del Partido Justicialista (PJ) por ser considerada "víctima de una condena injusta" en el marco de una "persecución política".

Asistieron también representantes de organizaciones sindicales y sociales, que exhibieron banderas y pancartas con mensajes pidiendo la libertad de Cristina Kirchner.

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Simultáneamente, se llevaron adelante acciones similares en todo el país "para reclamar su libertad", como encuentros militantes y actos políticos en los que hicieron foco en "la relación entre la proscripción de la ex presidenta y los problemas económicos y sociales que atraviesa la población".

Asimismo, se montó una radio abierta conformada por diversos sindicatos y, para el final, hubo un acto de cierre donde se proyectó un video sobre "el empeoramiento de las condiciones de vida de la población desde que se dictó el fallo".

También hubo convocatorias similares en San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia (Chaco), San Juan y Trelew (Chubut), y en otras 21 localidades del interior del país; además se sumaron los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, Ituzaingó, Hurlingham, San Fernando, Luján, General Rodríguez, Escobar, José C. Paz, Merlo, Tigre, Morón, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, La Matanza, Avellaneda, entre otros. (NA)