Luego de 3 años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por el financiamiento

El Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes acordaron este miércoles un aumento en los fondos para las universidades públicas y un incremento salarial para los profesores. El encuentro llegó después de varias semanas de negociaciones y con una demanda ante la Corte para que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento.

El acuerdo firmado por las partes asegura que “el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24,33%”.

El aumento se hará de la siguiente manera: 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo 2026, y del 3% en el mes de octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.

Este aumento, detallaron en el Gobierno, contempla la recomposición del desfasaje del 2025 y toma en cuenta la inflación hasta mayo de 2026 y “una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024″.

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Las partes acordaron también la convocatoria a las paritarias del sector docente y no docente para el 10 de junio a las 14 horas en la sede de la Subsecretaría de Políticas Universitarias a los efectos de recomponer los salarios.

“Una vez cumplido su cometido, la paritaria del 10 de junio pasará a un cuarto intermedio para dentro de tres meses como máximo, donde continuará la discusión salarial contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al INDEC y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje del 2024″, sostiene el comunicado emitido.

En cuanto a las paritarias, acordaron reunirse con el sector docente y no docente con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses.

Por otra parte, se acordó que el gobierno actualizará un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de este mes y se dispondrá un incremento en la partida destinada a Hospitales Universitarios de $50.000.000.000 para 2026.

En lo que respecta a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de este mes.

Inicialmente, la negociación entre el Gobierno y las universidades contemplaba una recomposición salarial total del 24,33% para docentes y no docentes.

El esquema preveía, tal como se acordó este miércoles, un aumento del 21,33% en junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y una nueva suba del 3% en octubre, calculada sobre los haberes de septiembre.

La actualización busca compensar el atraso acumulado durante 2025, cubrir la inflación registrada hasta mayo de este año y sumar una mejora adicional para recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

Además, el acuerdo establecería que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses, uno de los reclamos históricos de los sindicatos del sector.

La propuesta en discusión no se limitó solamente a los salarios. También incluyó una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026.

A eso se sumó, como solicitó el sector universitario, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Pese al avance de las negociaciones, el conflicto por el financiamiento universitario no quedará completamente cerrado. Las universidades mantendrán el reclamo judicial ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, mientras el Gobierno sostiene que volverá a discutir el esquema de partidas durante el debate del Presupuesto 2027.

En la Casa Rosada buscaban cerrar el acuerdo con las universidades y los gremios para descomprimir el conflicto salarial que el sector reclamaba hace años.

Desde que inició el conflicto, el Ejecutivo sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario vigente incrementa el gasto público sin establecer una fuente específica de recursos para cubrirlo y, por ese motivo, considera que la discusión debe darse dentro del marco general del Presupuesto nacional.

Con esa lógica, el Gobierno prevé volver a impulsar cambios en el financiamiento de las universidades durante el debate del Presupuesto 2027.

La postura oficial se da, además, en un contexto de ajuste de las cuentas públicas: hace menos de un mes, la administración de Javier Milei aplicó una reestructuración presupuestaria cercana a los $2,5 billones que incluyó recortes en educación, universidades, obras públicas y otros programas, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal. (TN)