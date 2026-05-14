Un conflicto sin fin: la propuesta del Gobierno vs. lo que piden las universidades

La tensión abierta entre las universidades y el Gobierno nacional parece no tener fin. Luego de la masiva movilización, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, prepara una convocatoria a rectores para analizar la situación de los hospitales universitarios.

"La idea es conformar la comisión que va a determinar cómo vamos a distribuir los fondos de la partida Hospitales Universitarios", sostuvo una importante fuente.

En el Poder Ejecutivo mantiene la idea de insistir con una propuesta salarial que parece no encontrar resolución con el reclamo que mantiene el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que presentó una medida cautelar para efectivizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y luego vetada por el presidente Javier Milei.

A raíz de los fallos judiciales que obligan a la administración libertaria a cumplir con la normativa, desde la mesa política diseñaron un proyecto que adapta el contenido de la misma y que establece una recuperación del 12% segmentado en tres trimestres en los que se aplicará un incremento del 4,1% del sueldo de diciembre de 2025 durante los meses de marzo, julio y septiembre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Balcarce 50, sostienen que la propuesta, que incluye una actualización de automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, en caso de que la inflación superase el 14,3% anual proyectado; y un incremento del $80.072.460.000 del crédito presupuestario destinado a la asistencia financiera de hospitales universitarios, será la base que utilizarán para negociar.

A contramano, las autoridades universitarias, que aún no recibieron la convocatoria formal de parte del Ministerio de Capital Humano, rechazan lo ofertado al sostener que la cifra es insuficiente y que esperan que el Gobierno reactive la negociación paritaria con los gremios.

Las Casas de estudio reclaman una composición salarial calculada desde 2023 a la fecha, y la actualización de los gastos de funcionamiento y de las becas. "Hasta ahora no hay marco para iniciar el diálogo", responden.

Según esgrimen, esperan conversar cifras que se acerquen más a la oferta contemplada en la propuesta original. “Nosotros queremos que se cumpla la ley original. Aunque sea en cuotas. De los 50 puntos iniciales, que ofrezcan 12 nos parece una vergüenza”, se expidió un interlocutor.

En el marco de la movilización que tuvo lugar el pasado miércoles, el Ejecutivo instrumentó una reducción de $78.768 millones del presupuesto y que se suma al reclamo por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

En Casa Rosada hay quienes señalan al Ministerio de Economía como el principal responsable de la escalada del conflicto debido a que no habilita los fondos para hacer frente a los pedidos.

Desde la UBA le atribuyen la demora en la resolución a la interna encarnada entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Una de las autoridades de la alta casa de estudios sostiene que el consultor alcanzó un acuerdo en enero que fue "congelado" por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menen, para evitar que el primero se "anote un triunfo".

Desde la Cámara de Diputados rechazan el planteo y aseguran que el oficialismo no contaba con los apoyos legislativos. (NA)