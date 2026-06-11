Choroi celebra con un encuentro para el sábado y El Nacional presenta camiseta

El Ruca Choroi luce en muy buen estado para el encuetro de veteranos. Foto: Comunicados Choroi.

Amistad, pasión y rugby, tal como lo anuncian, será lo que abundará en el próximo sábado en la sede de la agrupación de veteranos de rugby Choroi.

Creada en 2001, esta agrupación celebró el pasado 2 de junio los 25 años de su fundación y, luego de una fiesta que se llevó a cabo el sábado pasado, llega ahora el momento de festejar en la cancha. "Choroi" significa "loro" en lengua mapuche.

Para sostener encuentros en el Ruca Choroi, escenario que se ubica a metros del Paso Vanoli, la agrupación invitó a sus pares de Viejos Lobos de Mar (Puerto Belgrano RHC), Chupat (veteranos de clubes de Chubut) y Náufragos (Viedma).

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La llegada de los equipos está prevista para este viernes, mientras que los encuentros del sábado comenzarán a las 14.

Este tipo de equipos se encuentran en todo el país y son integrados por jugadores de entre 35/40 a 60 años que, como nombre de fantasía, en muchos casos llevan denominaciones de especies animales autóctonas.

Por otra parte, existe una raíz vinculada al club Palihue Rugby y Hockey en los orígenes de Choroi.

"En nuestro caso, la agrupación Choroi se creó por idea de jugadores del club Palihue y como en la zona del club lo que más abundan son loros barranqueros, se eligió ese nombre", explicó en su momento Pablo Fernández, uno de los primeros presidentes que tuvo Choroi y quien se mantiene en el grupo.

Presenta El Nacional

La nueva indumentaria deportiva para la temporada en curso presentará este jueves El Nacional.

Será en una ceremonia que se llevará a cabo en el flamante quincho de la institución, en su sede de la Quinta, desde las 20.

"Hemos elegido hacerlo en nuestra casa. Porque creemos que este espacio representa mucho más que un lugar físico: representa encuentros, amistades, valores y el sentido de pertenencia que el rugby construye día a día", dijeron desde la institución en un comunicado.