Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se convirtieron en padres: cómo se llama su bebé

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y la comunicadora, Milagros Maylin, dieron la bienvenida a Justo, su primer hijo juntos.

El nacimiento sucedió durante la mañana del pasado miércoles 10 de junio en el Sanatorio Otamendi, y se trató de una cesárea programada.

Fue la propia Milagros quien confirmó la noticia de su embarazo el pasado mes de diciembre, tras una intensa búsqueda de maternidad: "La verdad es que veníamos buscando, fue un proceso largo, pero fue en un año así que tuvimos suerte. Estamos súper agradecidos, es una bendición, los amigos felices, en mi casa somos muy familieros, tenemos muchos sobrinos, así que estaban esperando ya porque tengo 40 años", contó en LAM.

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En la misma línea, había anticipado que se trataba de un varón y que el mismo, tendría un nombre corto: “Estamos entre dos nombres, todavía no está cerrado. Tiene mucha injerencia la hija más chica de Horacio, así que estamos ahí. Es un nombre cortito”.

La pareja, que se casó en una ceremonia íntima el miércoles 27 de noviembre de 2024, consolidó el comienzo de una gran familia con la llegada del pequeño.