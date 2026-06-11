Atención, Argentina: Argelia goleó a Bolivia en un amistoso previo al Mundial 2026

Jugadores de Argelia festejan uno de los tantos en el triunfo ante Bolivia. Foto: Noticias Argentinas.

La selección de Argelia, primera rival del combinado argentino en el Mundial 2026, goleó por 4-0 a Bolivia en un amistoso internacional disputado este miércoles, en Estados Unidos.

Los goleadores del seleccionado africano fueron el defensor Aissa Mandi, a los 45 minutos del primer tiempo, el delantero Amine Gouiri, con un doblete en 11 y 13 minutos de la segunda mitad, y el atacante Anis Moussa, que sentenció el triunfo a los 16 minutos.

Con una racha goleadora fugaz en el segundo tiempo, Argelia cierra la preparación de buena manera antes de debutar ante el seleccionado argentino, este martes 16 de junio en Kansas City, desde las 22 (hora de nuestro país argentino).

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El primer gol de una goleada argelina que despierta las alarmas del cuerpo técnico que comanda el entrenador Lionel Scaloni llegó a los 45 minutos del primer tiempo, cuando el delantero Mohamed Amoura se quedó con el rebote de un tiro libre y metió la pelota en el área de cabeza. Su centro habilitó a Aissa Mandi, que apareció libre de marca por el segundo poste y puso el 1-0.

Ya en la segunda mitad, a los 11 minutos, un buen pase filtrado por izquierda permitió que el extremo Adil Boulbina llegue hasta el fondo, enganche y ponga el centro atrás para el disparo de primera de Gouiri, que entró por el ángulo derecho del arquero Carlos Lampe.

El tercer gol solo tardó dos minutos en llegar, por medio de un veloz contraataque que Moussa culminó desbordando por derecha y poniendo otro centro buscapié para Gouiri, que empujó la pelota en el área chica.

Anis Moussa sentenció la goleada en 15 minutos del complemento, tras recibir un pase largo del mediocampista Ramiz Zerrouki. El delantero del Feyenoord neerlandés pudo avanzar por derecha, encarar a Lampe y vencerlo picando la pelota por encima de su achique, para marcar el 4-0 final. (NA).