Gimnasia, ahora, quiere festejar con su gente, como lo hizo en los últimos siete partidos de local

Con todo lo que significaron las dos victorias de visitante, Gimnasia y Esgrima (Comodoro) recibirá a Quimsa (Santiago del Estero), en el tercer partido correspondiente a la serie final -al mejor de siete- de la Liga Nacional 2025-26.

El juego en el Socios Fundadores comenzará a las 21 (TyC Sports), con arbitraje de Pablo Estévez, Juan Fernández y Julio Dinamarca.

A estos dos triunfazos del verde, se suma, para el tercer juego, una estadística que los santiagueños tendrán que derrumbar: los siete partidos consecutivos sin derrota que acumula Gimnasia como local.

La última caída fue ante Instituto, el 11 de abril, 84 a 77. La racha comenzó en el cierre de la fase regular, frente a Argentino (Junín), ganando 89 a 74.

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A partir de ahí, ya en playoffs, venció en su cancha a Independiente (Oliva), en tres oportunidades, lo mismo que a Ferro, se semifinales.

En esta serie final, Gimnasia dominó en el primer juego, más allá que no lo reflejó el 82-73, mientras que el lunes se impuso 80 a 79.

La gran expectativa generada en Comodoro hizo que se agotaran rápidamente las entradas de los dos partidos, ya que el sábado, de repetir hoy, Gimnasia podría consagrarse campeón.

Ese juego los arbitrarán Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Raúl Sánchez.