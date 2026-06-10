La Policía donó más de 3000 pares de zapatillas secuestradas a escuelas

La División Unidad Operativa Federal Bahía Blanca, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina, concretó la donación de más de 3000 pares de zapatillas al Consejo Escolar, transformando un histórico secuestro de mercadería falsificada en una acción solidaria destinada a los sectores más vulnerables de la comunidad educativa de la ciudad.

La investigación, que se inició en marzo de 2023 ante la detección de maniobras de comercialización de calzado apócrifo en locales comerciales del centro bahiense, permitió identificar una organización dedicada a la venta de imitaciones ilegales de reconocidas marcas, en infracción a la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mediante tareas de inteligencia criminal y relevamientos previos, los efectivos federales reunieron pruebas suficientes para solicitar allanamientos, lo que derivó en un importante operativo judicial sin precedentes en la región, obteniendo una gran repercusión mediática y el aval de la Justicia para la disposición final de la mercadería.

El resultado de la pesquisa fueron cuatro allanamientos simultáneos con el secuestro de más de 3000 pares de zapatillas valuadas en una cifra millonaria.

Tras cumplirse las instancias procesales y la disposición judicial correspondiente, el calzado incautado fue destinado al Consejo Escolar, permitiendo su distribución entre los establecimientos educativos que asisten a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa, impulsada por la Policía Federal Argentina, reafirma el compromiso institucional en la lucha contra los delitos de piratería y la protección de los derechos intelectuales, devolviendo bienes recuperados del crimen organizado en beneficio directo de la comunidad y reforzando el rol social de la fuerza federal en la prevención y el resguardo de la ciudadanía.