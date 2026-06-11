Muerte de la nutria: la UNS repudió el hecho pero no sancionará al estudiante

La Universidad Nacional del Sur (UNS) repudió el caso de la nutria asesinada por dos jóvenes, uno de ellos estudiante ingresante de la institución, y dejó en claro que no puede adoptar sanciones por tratarse de un hecho ocurrido fuera del ámbito universitario. La causa, remarcaron las autoridades, ya está en manos de la Justicia.

La postura fue expresada por el rector Daniel Vega durante la última sesión plenaria del Consejo Superior, donde informó el estado de situación y fijó la posición institucional frente a un episodio que generó una fuerte reacción social.

"Se trata de un hecho absolutamente reprochable, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista moral, contrario a los valores de respeto, responsabilidad y cuidado de la vida que promovemos y exigimos como universidad pública. En este sentido, la UNS repudia enfáticamente este lamentable episodio", sostuvo.

Sin embargo, Vega explicó que el margen de acción de la Universidad es limitado. "El caso ya ha sido denunciado penalmente y se encuentra en manos de la justicia, que es el ámbito competente para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan. Esta Universidad no posee facultades para imponer medidas disciplinarias por hechos ocurridos fuera del ámbito institucional, y así lo establece nuestro ordenamiento reglamentario", afirmó.

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De este modo, la conducción universitaria sostuvo que no le corresponde avanzar con sanciones contra el estudiante involucrado y que deberá aguardarse el avance del proceso judicial.

"Pero aún más allá de ese límite normativo, es pertinente fijar una postura institucional clara, con sentido pedagógico: incluso si existieran herramientas sancionatorias, como comunidad educativa confiamos plenamente en el funcionamiento de las instituciones y en el debido proceso, pilares esenciales de nuestra vida democrática", agregó.

En ese marco, Vega reconoció el malestar que despertó el caso, aunque defendió el rol formativo de la universidad pública. "Entendemos y compartimos la indignación social generada, que es absolutamente legítima. Pero como conducción de esta casa de altos estudios sostenemos un principio fundamental: la UNS educa para transformar, incluso cuando se trata de personas que han cometido errores graves. El fin último de la educación pública debe ser generar espacios de reflexión, reparación y cambio, y hacer los mayores esfuerzos para contribuir a la paz social", expresó.

El rector también ratificó el compromiso institucional con la protección ambiental. "Repudiamos toda forma de violencia y entendemos que nuestro rol es trabajar para erradicarla mediante las herramientas que nos son propias: la educación, la reeducación, la reflexión crítica y la construcción de valores compartidos", señaló el documento aprobado por el Consejo Superior.

Además, destacó que la defensa del ambiente forma parte de una política sostenida de la Universidad. "Este posicionamiento de la UNS respecto del cuidado y la protección integral del medioambiente —o de nuestra 'casa común', en palabras del Papa Francisco— lejos de ser declamativo, se expresa en acciones concretas que han ubicado a la UNS como un lugar de referencia", afirmó.

Finalmente, convocó a la comunidad universitaria a reflexionar a partir de lo ocurrido. "Nos cabe la tarea de revisar nuestras conductas sociales e individuales y redoblar los esfuerzos institucionales para seguir construyendo una sociedad más justa, empática y respetuosa de la vida y del entorno que compartimos", concluyó.

La posición de la UNS también quedó diferenciada de la adoptada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Bahía Blanca, donde cursa el otro estudiante involucrado en el caso.

Mientras la UNS sostuvo que carece de facultades para aplicar sanciones por tratarse de un hecho ocurrido fuera del ámbito institucional y que deberá aguardarse el avance de la causa judicial, la UTN resolvió suspender preventivamente al alumno e iniciar un juicio académico.

A través de una resolución del Consejo Directivo, la facultad dispuso la suspensión preventiva del estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación y avanzó con la conformación de un Tribunal Académico para analizar una eventual sanción disciplinaria. La medida se fundamentó en el Reglamento de Disciplina para Alumnos, que contempla sanciones ante conductas consideradas contrarias a la dignidad o la ética universitaria.

Desde la UTN señalaron que la conducta atribuida al joven resulta "repudiable, impropia de un estudiante universitario" y remarcaron que los hechos, ampliamente difundidos a través de registros audiovisuales, generaron "la indignación de toda la comunidad en general y en particular de los y las estudiantes de la carrera".