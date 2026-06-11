"El Pro está vivo y preparado para gobernar Bahía Blanca, la Provincia y el país"

En medio de un escenario político muy atomizado, dirigentes del Pro recorren distintos puntos del país buscando mantener activo al espacio y en ese marco el vicepresidente provincial del partido Pablo Petrecca recorrió distritos de la Sexta Sección, incluyendo Bahía Blanca, acompañado de una de las fundadoras del Pro en nuestra ciudad, Constanza Rivas Godio.

"El Pro es un equipo de personas que sabe hacer, sabe transformar, pero sobre todo que escucha mucho y eso es lo fundamental. Y el Pro está preparado para poder gobernar Bahía Blanca, la Provincia de Buenos Aires y el país", afirmó el senador provincial y exintendente de Junín.

Petrecca sostuvo que en la Provincia conviven realidades diferentes "con un Conurbano detonado, pero también con muchos sectores productivos que nos dan un potencial enorme a los que tenemos que apoyar".

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Rivas Godio, exconcejal y excandidata a intendente por el partido amarillo, afirmó que "nosotros lo que estamos haciendo es transmitirle a la gente que el Pro está vivo".

Aseguró que tiene buen diálogo con los dos actuales concejales del espacio, Gisela Caputo y Emiliano Alvarez Porte, y que en su calidad de arquitecta también está trabajando con ellos temas vinculados al Código de Planeamiento Urbano que podría tratarse en breve en el Concejo Deliberante.

Respecto de su mirada actual sobre la ciudad, señaló que "Bahía está rota, es una ciudad lastimada, en crisis, porque pasó por dos situaciones súper traumáticas. Pero yo lo que rescato es la actitud que hemos tenido los bahienses con eso y creo que la política tiene que hacerse cargo".

Sobre este último punto, instó a los referentes de los diferentes partidos a "estar juntos, no hay lugar para internas ni partidarias ni extrapartidarias. Sin embargo eso se ve y la gente espera otra cosa".

Petrecca dijo que de su visita se lleva la mirada regional y valoró ver a "un Mauricio Macri muy activo, que nos insta a dar el próximo paso".